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Иван Краско не смог встать с кровати: подробности экстренной госпитализации

Limon.ee
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Иван Краско.
Иван Краско. Фото: Instagram

Директор Ивана Краско - Вячеслав Смородинов - сообщил о срочной госпитализации актера, делится Teleprogramma

По словам Смородинова, причина госпитализации - последствия инсульта. Во время пребывания на даче 92-летний Иван Иванович почувствовал себя плохо - настолько, что не смог даже подняться с кровати.

«Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем», - рассказал Вячеслав Смородинов.

Сейчас актер находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Петербурге. Директор артиста и все близкие ждут сообщений от врачей.

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