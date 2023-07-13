Иван Краско не смог встать с кровати: подробности экстренной госпитализации

Директор Ивана Краско - Вячеслав Смородинов - сообщил о срочной госпитализации актера, делится Teleprogramma.
По словам Смородинова, причина госпитализации - последствия инсульта. Во время пребывания на даче 92-летний Иван Иванович почувствовал себя плохо - настолько, что не смог даже подняться с кровати.
«Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем», - рассказал Вячеслав Смородинов.
Сейчас актер находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Петербурге. Директор артиста и все близкие ждут сообщений от врачей.