Женщина с дорогой сумкой голыми руками отбилась от двух грабителей

Рано утром 40-летняя женщина проходила мимо темного переулка. Неожиданно на нее напали двое мужчин и попытались похитить дорогую сумку, в которой лежало 50 тысяч гонконгских долларов наличными.

Потерпевшая не хотела расставаться со своим имуществом и начала отбиваться от злоумышленников. Нападавшие так и не смогли отобрать у нее сумку и в конце концов скрылись с места происшествия ни с чем. В результате борьбы женщина получила травмы лица и спины и была госпитализирована.