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Женщина с дорогой сумкой голыми руками отбилась от двух грабителей

Limon.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: BearFotos/Shutterstock

Жительница Гонконга голыми руками отбилась от двух грабителей, которые пытались отобрать у нее роскошную сумку. Об этом сообщает издание The Standard.

Рано утром 40-летняя женщина проходила мимо темного переулка. Неожиданно на нее напали двое мужчин и попытались похитить дорогую сумку, в которой лежало 50 тысяч гонконгских долларов наличными.

Потерпевшая не хотела расставаться со своим имуществом и начала отбиваться от злоумышленников. Нападавшие так и не смогли отобрать у нее сумку и в конце концов скрылись с места происшествия ни с чем. В результате борьбы женщина получила травмы лица и спины и была госпитализирована.

Полиция разыскивает подозреваемых.

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