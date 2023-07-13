Женщина с дорогой сумкой голыми руками отбилась от двух грабителей

Жительница Гонконга голыми руками отбилась от двух грабителей, которые пытались отобрать у нее роскошную сумку. Об этом сообщает издание The Standard.
Рано утром 40-летняя женщина проходила мимо темного переулка. Неожиданно на нее напали двое мужчин и попытались похитить дорогую сумку, в которой лежало 50 тысяч гонконгских долларов наличными.
Потерпевшая не хотела расставаться со своим имуществом и начала отбиваться от злоумышленников. Нападавшие так и не смогли отобрать у нее сумку и в конце концов скрылись с места происшествия ни с чем. В результате борьбы женщина получила травмы лица и спины и была госпитализирована.
Полиция разыскивает подозреваемых.