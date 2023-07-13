«ХОЧУ ДОЯРКУ!» ⟩ На пороге 60-летия Сергей Зверев принял важное решение

«Я устал уже от такой вот жизни, от лакшери. Хочется какой-нибудь берег реки, какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром» - неожиданно заявил растерявший всю свою популярность столичный парикмахер.

У желания переехать в деревню есть и другая причина: там можно накопать картошки со своего огорода и с удовольствием пожарить на природе шашлыки, до которых Зверев большой охотник.

А вот еда в модных ресторанах ему не нравится, пожаловался стилист. За бешенные деньги предлагают такие маленькие порции, что не знаешь, есть их или смотреть на содержимое тарелки.

У него сейчас непростые времена. Пришлось закрыть салон в Москве из-за высокой арендной платы и резкого снижения количества желающих потратить много денег за креатив на своей голове.

Добавляет неприятностей в жизнь Зверева и его приемный сын и тезка. Мальчик, которого когда-то Сергей взял из детского дома, оказался неблагодарным воспитанником. Он разругался с приемным отцом, принялся жениться и разводиться, и лелеять при этом надежду оттяпать у звезды часть его столичной недвижимости.