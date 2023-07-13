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Марина Неелова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии

Limon.ee
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Марина Неелова (справа) и Алена Бабенко - мать и дочь в спектакле по сценарию Ингмара Бергмана «Осенняя соната».
Марина Неелова (справа) и Алена Бабенко - мать и дочь в спектакле по сценарию Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Фото: Архив театра

Сегодня стало известно об экстренной госпитализации Марины Нееловой. Актриса несколько дней жаловалась на сильные боли в животе, сообщает «Стархит».

76-летняя Марина Мстиславовна обращалась в несколько клиник. Врачи одной из них приняли решение об экстренной госпитализации.

«У нее нарушился водно-электролитный баланс, и развились системные воспалительные процессы. Диагностированы неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию», - рассказал источник.

Однако некоторое время спустя директор театра «Современник» Юрий Кравец опроверг госпитализацию Марины Нееловой, отметив, что та находится дома и с ней все хорошо.

Напомним, на счету Марины Нееловой более 70 работ в кино. Много лет она служила верой и правдой театру «Современник». Пока, на время болезни, актриса поставила паузу в творческой деятельности.

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