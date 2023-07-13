Названа причина внезапной смерти актрисы сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой

По предварительным данным, причиной внезапной смерти актрисы «Каменской» стал оторвавшийся тромб. Медики быстро приехали домой к Ларисе Маршаловой, но уже ничем не смогли помочь женщине - она скоропостижно скончалась.

Известно, что прощание с 44-летней актрисой пройдет в театре киноактеров в Минске. За годы карьеры ей удалось сыграть в 100 фильмах и сериалах. Самые популярные проекты это «Каменская», «Детективное агентство Иван да Марья», «Мужчины не плачут» и другие.

На сайте Минского театра-студии отметили, что Лариса была добрым и красивым человеком, у которого не было неприязни и зависти. Она любили работать, любила коллег и свою семью.

«Она была смешлива. Чувство юмора, с которым она рассказывала о своих героинях, шло от глубины понимания сути характера персонажа и от обострения ею драматургической ситуации. Поэтому работать с ней было интересно», - вспоминают коллеги актрисы.

Напомним, в Минском театре она работала больше 20 лет. Параллельно у Ларисы был активный съемочный процесс в Москве и Санкт-Петербурге, где ее задействовали сразу в нескольких работах. Друзья говорят, что она могла бы сделать большую карьеру в России, если бы не была так предана Минску и своим друзьям.