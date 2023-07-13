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Названа причина внезапной смерти актрисы сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой

Limon.ee
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Лариса Маршалова. Скриншот из Инстаграма.
Лариса Маршалова. Скриншот из Инстаграма. Фото: Postimees

Актерский мир оплакивает смерть 44-летней актрисы Ларисы Маршаловой, которая скончалась накануне. Никто не верит в случившееся, ведь она была полностью здорова.

По предварительным данным, причиной внезапной смерти актрисы «Каменской» стал оторвавшийся тромб. Медики быстро приехали домой к Ларисе Маршаловой, но уже ничем не смогли помочь женщине - она скоропостижно скончалась.

Известно, что прощание с 44-летней актрисой пройдет в театре киноактеров в Минске. За годы карьеры ей удалось сыграть в 100 фильмах и сериалах. Самые популярные проекты это «Каменская», «Детективное агентство Иван да Марья», «Мужчины не плачут» и другие.

На сайте Минского театра-студии отметили, что Лариса была добрым и красивым человеком, у которого не было неприязни и зависти. Она любили работать, любила коллег и свою семью.

«Она была смешлива. Чувство юмора, с которым она рассказывала о своих героинях, шло от глубины понимания сути характера персонажа и от обострения ею драматургической ситуации. Поэтому работать с ней было интересно», - вспоминают коллеги актрисы.

Напомним, в Минском театре она работала больше 20 лет. Параллельно у Ларисы был активный съемочный процесс в Москве и Санкт-Петербурге, где ее задействовали сразу в нескольких работах. Друзья говорят, что она могла бы сделать большую карьеру в России, если бы не была так предана Минску и своим друзьям.

В соцсетях пишут слова соболезнования и говорят, что роли Маршаловой останутся в памяти поклонников и всех тех, кто смотрел ее работы. «Какое горе, это ужасно»; «Она же такая молодая, сколько могла бы еще сыграть»; «Как быть родным в такой ситуации - потеряли близкого человека так быстро», - пишут фанаты.

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