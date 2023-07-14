Гороскоп на 14 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Стрелец. В душе у Стрельца проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Стрелец рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ему следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок завтра вряд ли получится.

Козерог. Козерог будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Козерога, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Водолей. Попытки взвалить на Водолея любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Водолей будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато завтра у Водолея настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.