ВИДЕО ⟩ Британский певец Калум Скотт сегодня в Таллинне: в Латвии он не нашел тренажерного зала, но нашел выход

В своей истории в Instagram он опубликовал горячий снимок из Латвии, который подписал очень серьезно.

«Отправляясь на очередные гастроли, я пообещал себе быть более дисциплинированным, чтобы каждый вечер показывать максимальный результат.

Сегодня, например, поблизости не оказалось тренажерного зала. Поэтому я нашел место и в течение 30 минут занимался с собственным весом.

Потому что если у меня есть время бесцельно листать социальные сети, то у меня есть и время оторвать задницу», - написал Калум Скотт.

После концерта в Латвии он также поделился яркими снимками, сделанными в Юрмале, в объектив фотографа попала поклонница Скотта, подарившая ему красные розы. «Первая ночь в Латвии была невероятной!» - написал он в Instagram.

В Литве выступление горячего британского артиста состоялось на территории Тракайского островного замка, откуда он выставил много ярких видео, каждый может узнать для себя знакомые ноты.