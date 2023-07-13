После горячих балтийский гастролей британский исполнитель и любимец миллионов пользователей YouTube Калум Скотт уже торопится в Таллинн, где сегодня даст живой концерт в Noblessneri valukoda. Гастроли артиста по Латвии, Литве и Эстонии начались с Юрмалы, где он нашел концертный зал «Дзинтари», но не смог найти тренажерного зала.
ВИДЕО ⟩ Британский певец Калум Скотт сегодня в Таллинне: в Латвии он не нашел тренажерного зала, но нашел выход
В своей истории в Instagram он опубликовал горячий снимок из Латвии, который подписал очень серьезно.
«Отправляясь на очередные гастроли, я пообещал себе быть более дисциплинированным, чтобы каждый вечер показывать максимальный результат.
Сегодня, например, поблизости не оказалось тренажерного зала. Поэтому я нашел место и в течение 30 минут занимался с собственным весом.
Потому что если у меня есть время бесцельно листать социальные сети, то у меня есть и время оторвать задницу», - написал Калум Скотт.
После концерта в Латвии он также поделился яркими снимками, сделанными в Юрмале, в объектив фотографа попала поклонница Скотта, подарившая ему красные розы. «Первая ночь в Латвии была невероятной!» - написал он в Instagram.
В Литве выступление горячего британского артиста состоялось на территории Тракайского островного замка, откуда он выставил много ярких видео, каждый может узнать для себя знакомые ноты.
Смотрите видео и не пропустите сегодняшний концерт в Таллинне! Начало в 19:00. На разогреве у Калума Скотта выступит певица Ингер.