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КАКИЕ ЗАПРОСЫ У ЗВЕЗДЫ? ⟩ 12 человек в команде и полтонны оборудования: долгожданному концерту группы «Сплин» в Таллинне - быть

Limon.ee
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Александр Вассильев, группа Сплин.
Александр Вассильев, группа Сплин. Фото: скриншот

Уже совсем скоро,​ 28 Июля, на сцене концертного дома Alexela выступит легендарная рок-группа «Сплин» с лучшими песнями из разных альбомов, широко известных и любимых публикой.

Александр Васильев уже активно гастролирует по Европе и буквально через две недели будет радовать свои вакалом фанатов группы. Ажиотаж на билеты не стихает, поэтому в продажу поступили билеты в фан-зону, стоячие места у сцены. 

Организатор концерта Сплин в Таллинне поделился с редакцией Limon некоторыми пунктами из райдера Александра Васильева: «На самом деле у солиста нет каких-то неадеватных требований в райдере, все очень спокойно и без шика. Приедет артист с командой на одном автобусе, да, конечно, поселим его в номер категории «люкс». Команда у них большая, двенадцать человек, а везут они с собой полтонны оборудования. Концерт однозначно будет потрясающим».

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