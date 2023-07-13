КАКИЕ ЗАПРОСЫ У ЗВЕЗДЫ? ⟩ 12 человек в команде и полтонны оборудования: долгожданному концерту группы «Сплин» в Таллинне - быть

Александр Васильев уже активно гастролирует по Европе и буквально через две недели будет радовать свои вакалом фанатов группы. Ажиотаж на билеты не стихает, поэтому в продажу поступили билеты в фан-зону, стоячие места у сцены.

Организатор концерта Сплин в Таллинне поделился с редакцией Limon некоторыми пунктами из райдера Александра Васильева: «На самом деле у солиста нет каких-то неадеватных требований в райдере, все очень спокойно и без шика. Приедет артист с командой на одном автобусе, да, конечно, поселим его в номер категории «люкс». Команда у них большая, двенадцать человек, а везут они с собой полтонны оборудования. Концерт однозначно будет потрясающим».