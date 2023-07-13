СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В КЛИНИКЕ ⟩ Певица МакSим публично призналась в алкоголизме

В последние годы на долю хрупкой МакSим выпало немало тяжелых испытаний. Артистка пострадала в аварии, чуть не погибла, борясь с осложнениями от ковида. К проблемам со здоровьем прибавились трудности в личной жизни, плотный график… Сегодня исполнительница откровенно рассказала о темной стороне известности.

Два года назад Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые поделилась личной болью. Артистка рассказала, как пыталась заглушить переживания алкоголем. Однако попытки забыться в итоге вылились в еще большую проблему. Из-за пагубного пристрастия она дважды оказывалась в реанимации, но даже находясь в критическом состоянии, еще долго не могла заставить себя остановиться.