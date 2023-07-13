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СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В КЛИНИКЕ ⟩ Певица МакSим публично призналась в алкоголизме

Limon.ee
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МакSим
МакSим Фото: Anton Novoderezhkin

После срывов конецртов и неоднозначных видео в сети о поведении артистки многие предположили, что у артистки начались серьезные проблемы с алкоголем. Марина (настоящее имя певицы — прим. ред.) нашла в себе силы подтвердить эти слухи.

В последние годы на долю хрупкой МакSим выпало немало тяжелых испытаний. Артистка пострадала в аварии, чуть не погибла, борясь с осложнениями от ковида. К проблемам со здоровьем прибавились трудности в личной жизни, плотный график… Сегодня исполнительница откровенно рассказала о темной стороне известности.

Два года назад Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые поделилась личной болью. Артистка рассказала, как пыталась заглушить переживания алкоголем. Однако попытки забыться в итоге вылились в еще большую проблему. Из-за пагубного пристрастия она дважды оказывалась в реанимации, но даже находясь в критическом состоянии, еще долго не могла заставить себя остановиться.

В какой-то момент МакSим смогла набраться решимости и вернулась к здоровому образу жизни, начала активно выступать... Плотный график в итоге сыграл с ней злую шутку.

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