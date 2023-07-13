Алла Пугачева тратит 155 тысяч евро в месяц на отдых в Юрмале

По данным портала, средняя цена аренды - от 35 тыс. евро в месяц. Летом она поднимается до 150 тыс. евро в месяц, если не сезон - возможно договориться и на 10 тыс. евро ежемесячно.

Отмечается, что певица каждое лето проводит отпуск в курортной Юрмале. В этом году она приехала вместе с семьей в начале июля и сразу арендовала виллу площадью 210 квадратных метров.

В особняке все предусмотрено для комфортного проживания: просторная гостиная, кухня, две спальни, кинозал и даже собственный сад с камнями.