ШАНС ЕЩЕ ЕСТЬ ⟩ Дополнительные билеты на The Weeknd скоро поступят в продажу, но есть одно условие

Начиная с 19 июля (с 10:00) для членов концертного клуба Live Nation Estonia будет доступно очень ограниченное количество дополнительных билетов. Это последние билеты, которые достанутся только самым расторопным членам концертного клуба.

Также напоминаем всем поклонникам певца, что покупка билетов на вторичном рынке сопряжена со многими рисками – поскольку подлинность билета нельзя определить по его виду, велика вероятность того, что один и тот же билет уже был перепродан нескольким разным людям. В случае мошенничества организатор не сможет помочь или взять на себя ответственность.

Мы также рекомендуем прийти на концерт как можно раньше, чтобы избежать толчеи и толпы. На концертную площадку можно попасть заблаговременно, так как Морская сторона (Mere ala) Певческого поля открывается для посетителей за два часа до официального открытия ворот, т. е. в 14:00, чтобы сократить очереди. Все двери и вся территория открываются в 16:00. Мероприятие заканчивается до полуночи, точная программа будет опубликована непосредственно перед концертом.

За сценическим псевдонимом The Weeknd стоит 32-летний канадский музыкант Абель Тесфайе, который в молодости не отличался самым примерным поведением. Однако после стычки с полицией из-за торговли наркотиками он решил изменить свою жизнь и помимо простой работы стал заниматься музыкой. Со стратегией он определился: сначала публиковаться в основном анонимно, а затем постепенно раскрывать себя. Успех пришел тогда, когда Оливер Эль-Хатиб, менеджер рэпера Дрейка, стал помогать продвижению музыканта, что привело к их более обширному сотрудничеству. The Weekend получил свою первую премию «Грэмми» за саундтрек к фильму «Красота за безумием» (Beauty Behind the Madness), а также получил номинацию на «Оскар» за свою песню Earned It (2015), написанную для фильма «Пятьдесят оттенков серого» (Fifty Shades of Grey). «Я думаю, что в тот момент звезды определенно были на моей стороне, – сказал он прессе. – Несмотря на то, что мы вложили в это много тяжелого труда, я просто чувствую, что оказался в нужном месте в нужное время».

The Weeknd отмечает свой альбом 2020 года After Hours туром After Hours Till Dawn, в ходе которого он выступит 12 августа в Таллинне. Его хит-сингл Blinding Lights был назван новой «песней № 1» рейтинга Billboard Hot 100 всех времен, после того как он опередил по популярности хит „The Twist« Чабби Чекера 1960 года. Альбом Dawn FM 2022 года также получил признание критиков. В Европе вместе с The Weeknd будут выступать диджей Kaytranada и музыкант Майк Дин.