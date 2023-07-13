ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Реакция певицы, принявшей участие в латышском Празднике песни и танца, рассмешила пользователей Сети

Один из пользователей Twitter оказался особенно внимательным и запечатлел певицу хора, которая, заметив телекамеру, отреагировала очень забавно.

Увидев телекамеры, латвийская хоровая певица начала петь еще более страстно, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях. «По-моему, это вполне человеческая реакция, особенно когда ты уже поешь себе в удовольствие», - написал один из телезрителей в Twitter, добавив, что это, конечно, забавное видео.

В ролике видно, как женщина поет и вдруг замечает направленную на нее камеру. После этого она начинает петь громче и выразительнее.

«Это пример поговорки о том, что важно не то, что ты делаешь, когда все видят, а то, что ты делаешь, когда никто не видит», - пишет пользователь Twitter.

Смотрите смешной ролик: