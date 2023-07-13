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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА ⟩ «Друг попросил дать ему мой номер телефона, и я не сразу заподозрил неладное»

Крислин Метсанурм
, репортер
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Фото: www.Pexels.com/erakogu/Elu24 kollaaž

Мошенники, преследующие эстонцев, становятся все более хитрыми и циничными. «Он спрашивает номер, потом говорит, что разыграет какой-то приз. Затем на отправленный вами номер приходит сообщение, которое он просит вас переслать», – описывает Иллимар схему, жертвой которой он чуть не стал совсем недавно. 

В Facebook распространяется новая афера, где якобы верный друг пишет из списка друзей и просит номер телефона. На самом же деле аккаунт взломан и старый знакомый не интересуется вашим номером телефона.

«Он спрашивает номер, потом говорит, что разыграет какой-то приз. После этого на отправленный вами номер приходит сообщение, которое он просит вас переслать», — описывает Иллимар, выпускник IT-школы, схему, жертвой которой он чуть не стал совсем недавно.

Мужчина добавляет, что старый знакомый, написав вам в Facebook, спросит номер и телефона, с которого была отправлена вам смс. «Тогда вы узнаете, сколько вы выиграли, но на самом деле это код для изменения пароля вашей учетной записи Facebook», – объясняет он. «Я также немного опешел от данной схемы, потому что я давно не видел своего друга, и когда он спросил мой номер телефона на чистом эстонском языке, я не мог заподозрить ничего плохого».

Иллимар объясняет, что сразу же снова изменил свой пароль на Facebook. «Должно быть, это была очень распространенная афера!»

Facebooki vestlus
Facebooki vestlus Фото: Erakogu

«Насколько нам известно, за последнее время ни к одному сотруднику веб-полиции не обращались жертвы подобных схем», - говорит Анна-Лииза Крайтсман, сотрудник веб-полиции.

Она добавляет, что в этой схеме как таковой нет ничего нового, и схемы, работающие по аналогичному принципу, по-прежнему периодически появляются на разных платформах. «Поэтому всегда стоит быть бдительным, даже если ваш друг присылает вам ссылку на кажущийся лотерейный билет, новость, оплачиваемую работу или что-то еще необычное, это может быть вредоносная ссылка, которая либо перехватывает ваш аккаунт, либо дает доступ к вашему устройству для поиска других данных, либо пытается совершить мошенничество», - говорит Крейтсман.

Веб-полицейский призывает, если сообщение друга выглядит подозрительно, позвонить ему и проверить, писал ли он вам или что-то не так с его аккаунтом. «Не спешите переходить по ссылкам и открывать вложения, уделите время безопасности».

Если ваш аккаунт был взломан, то:

  • Сначала попробуйте восстановить доступ к своему аккаунту, для этого воспользуйтесь справочным центром Facebook, в котором есть подробная инструкция.
  • Если восстановление учетной записи не увенчалось успехом, вы должны уведомить об этом Facebook с помощью помощника по захвату учетной записи Facebook.
  • Если у вас нет доступа к Facebook, попросите кого-нибудь из вашего списка друзей сообщить Facebook о взломе вашей учетной записи.
  • Сообщите людям из вашего списка друзей о взломе вашей учетной записи или попросите друга опубликовать об этом сообщение в социальной сети. Так вы предотвратите следующих жертв мошенничества.
  • Если ваша учетная запись привязана к кредитной карте, сообщите об этом банку и закройте карту или измените ее.

Следует помнить, что лучшая защита от взлома и захвата аккаунта — это надежный пароль, двухэтапная аутентификация и осторожность при переходе по ссылкам и открытии вложений.

Если вы нажали на подозрительную или перехваченную ссылку в Facebook:

  • Немедленно измените свой пароль.
  • Активируйте двухэтапную аутентификацию/вход.
  • Просмотрите подключенные устройства в своей учетной записи и удалите ненужные/нежелательные устройства из списка.
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