РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА ⟩ «Друг попросил дать ему мой номер телефона, и я не сразу заподозрил неладное»

В Facebook распространяется новая афера, где якобы верный друг пишет из списка друзей и просит номер телефона. На самом же деле аккаунт взломан и старый знакомый не интересуется вашим номером телефона.

«Он спрашивает номер, потом говорит, что разыграет какой-то приз. После этого на отправленный вами номер приходит сообщение, которое он просит вас переслать», — описывает Иллимар, выпускник IT-школы, схему, жертвой которой он чуть не стал совсем недавно.

Мужчина добавляет, что старый знакомый, написав вам в Facebook, спросит номер и телефона, с которого была отправлена вам смс. «Тогда вы узнаете, сколько вы выиграли, но на самом деле это код для изменения пароля вашей учетной записи Facebook», – объясняет он. «Я также немного опешел от данной схемы, потому что я давно не видел своего друга, и когда он спросил мой номер телефона на чистом эстонском языке, я не мог заподозрить ничего плохого».

Иллимар объясняет, что сразу же снова изменил свой пароль на Facebook. «Должно быть, это была очень распространенная афера!»

Facebooki vestlus Фото: Erakogu

«Насколько нам известно, за последнее время ни к одному сотруднику веб-полиции не обращались жертвы подобных схем», - говорит Анна-Лииза Крайтсман, сотрудник веб-полиции.