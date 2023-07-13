Три знака Зодиака, для которых вторая половина июля 2023 года окажется настоящей сказкой

Не бывает так, чтобы черная полоса в жизни никогда не заканчивалась. Поэтому развейте свои сомнения, если до этого в гороскопах вам пророчили только трудности и неудачи. Белая полоса наконец-то наступила! А кто окажется счастливчиками во второй половине июля 2023 года, рассказала экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун.

Рыбы

По словам экстрасенса, июль 2023 года, вероятно, принесет представителям знака Рыбы большую долю счастья и исполнение их желаний. «Этот период может быть особенно благоприятным для любовных отношений и творческого самовыражения», — рассказывает астролог. Люди, рожденные под этим знаком, во вторую половину летнего месяца ощутят особую силу своей интуиции, обретут внутреннее понимание, что позволит принимать верные решения.

Лев

Вторым счастливчиком, кого звезды и Вселенная решили одарить благами в июле 2023 года, окажется огненный знак Зодиака Лев. Этот период, как рассказывает специалист, окажется временем успеха и признания.

Эти люди могут оказаться в центре внимания, получат возможность проявить свои лидерские качества. В этом месяце у рождённых в знаке зодиака Лев может укрепиться самоуважение и чувство уверенности в себе.

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