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Три знака Зодиака, для которых вторая половина июля 2023 года окажется настоящей сказкой

Limon.ee
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Лето уже почти перевалило за середину, а удачи в делах всё нет? Возможно, Вселенная испытывала вас, чтобы в итоге наградить. Ведь именно на этих представителей зодиакального круга скоро обрушится настоящее счастье, уверяет Лайф.

Не бывает так, чтобы черная полоса в жизни никогда не заканчивалась. Поэтому развейте свои сомнения, если до этого в гороскопах вам пророчили только трудности и неудачи. Белая полоса наконец-то наступила! А кто окажется счастливчиками во второй половине июля 2023 года, рассказала экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун.

Рыбы

По словам экстрасенса, июль 2023 года, вероятно, принесет представителям знака Рыбы большую долю счастья и исполнение их желаний. «Этот период может быть особенно благоприятным для любовных отношений и творческого самовыражения», — рассказывает астролог. Люди, рожденные под этим знаком, во вторую половину летнего месяца ощутят особую силу своей интуиции, обретут внутреннее понимание, что позволит принимать верные решения.

Лев 

Вторым счастливчиком, кого звезды и Вселенная решили одарить благами в июле 2023 года, окажется огненный знак Зодиака Лев. Этот период, как рассказывает специалист, окажется временем успеха и признания.

Эти люди могут оказаться в центре внимания, получат возможность проявить свои лидерские качества. В этом месяце у рождённых в знаке зодиака Лев может укрепиться самоуважение и чувство уверенности в себе.

Весы

Для Весов июль 2023 года может стать периодом гармонии и радости. Второй летний месяц, как рассказывает экстрасенс, вполне способен принести носителям знака Зодиака Весы новые возможности в области отношений, как романтических, так и деловых. В июле 2023 года у них получится найти баланс между своими различными интересами и потребностями.

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