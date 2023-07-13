Главного бедолагу июля назвала Глоба: на работе конфликт, дома ссора, сердце разбито

Овны вошли в черный период своей жизни, поведала астролог Тамара Глоба, им предстоит пройти непростой путь, пригодится терпение.
На работе у Овнов в настоящий момент есть серьезный риск не довести до успешного завершения взятые обязательства. К тому же недоброжелатели в трудовом коллективе активизируются и начнут вставлять палки в колеса.
Сдаться – не самая лучшая идея, запаситесь выдержкой, это поможет. В личной сфере велика вероятность конфликтов и ссор. Пошатнувшиеся нервы на работе сыграют тут не последнюю роль.