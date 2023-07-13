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Главного бедолагу июля назвала Глоба: на работе конфликт, дома ссора, сердце разбито

Limon.ee
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Ссора. Иллюстративное фото
Ссора. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Этим людям понадобится выдержка, чтобы преодолеть трудности, пишет teleprogramma.pro.

Овны вошли в черный период своей жизни, поведала астролог Тамара Глоба, им предстоит пройти непростой путь, пригодится терпение.

На работе у Овнов в настоящий момент есть серьезный риск не довести до успешного завершения взятые обязательства. К тому же недоброжелатели в трудовом коллективе активизируются и начнут вставлять палки в колеса.

Сдаться – не самая лучшая идея, запаситесь выдержкой, это поможет. В личной сфере велика вероятность конфликтов и ссор. Пошатнувшиеся нервы на работе сыграют тут не последнюю роль.
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