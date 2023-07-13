Умерла 44-летняя актриса сериала «Каменская»

12 июля 2023 года на 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино, ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм». Она ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца… И горечь от ее утраты обрушилась на всех, кто ее знал: на близких и родных, на ее коллег и друзей, зрителей ее театральных и киноработ.

«Она была добра и великодушна. В ней не было зависти и неприязни. И это мягкое женское естество реализовывалось и в кадре, и на сцене. Она была смешлива. Чувство юмора, с которым она рассказывала о своих героинях, шло от глубины понимания сути характера персонажа и от обострения ею драматургической ситуации. Поэтому работать с ней было интересно. Она была талантлива… Это дар, которого мы не увидим и не почувствуем, потому что актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни. И мы прощаемся с ней. Скорбим и прощаемся!» - рассказали на сайте минского Театра-студии киноактера.