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На концерте Эда Ширана в Питтсбурге госпитализировали 17 человек: что произошло

Limon.ee
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Эд Ширан.
Эд Ширан. Фото: Andrea Raffin/Shutterstock

17 человек были доставлены в больницу после концерта одного из самых высокооплачиваемых британских артистов Эда Ширана в Питтсбурге в субботу, 8 июля, сообщает Ivona.

Как пишет USA TODAY со ссылкой на сотрудника службы общественной безопасности Питтсбурга Кару Крус, в скорую помощь во время выступления Ширана обратились 37 фанов певца, 17 из них госпитализировали.

У большинства людей на стадионе Acrisure были тепловые удары и падения. Также был один случай приступа и два пациента с остановкой сердца - рабочий, который демонтировал установку внутри стадиона, и фельдшер из другой службы.

Сообщается, что, несмотря на жаркую погоду, концерт Эда посетили приблизительно 51 тысяча зрителей.

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