На концерте Эда Ширана в Питтсбурге госпитализировали 17 человек: что произошло

Как пишет USA TODAY со ссылкой на сотрудника службы общественной безопасности Питтсбурга Кару Крус , в скорую помощь во время выступления Ширана обратились 37 фанов певца, 17 из них госпитализировали.

У большинства людей на стадионе Acrisure были тепловые удары и падения. Также был один случай приступа и два пациента с остановкой сердца - рабочий, который демонтировал установку внутри стадиона, и фельдшер из другой службы.