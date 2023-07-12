На концерте Эда Ширана в Питтсбурге госпитализировали 17 человек: что произошло

17 человек были доставлены в больницу после концерта одного из самых высокооплачиваемых британских артистов Эда Ширана в Питтсбурге в субботу, 8 июля, сообщает Ivona.
Как пишет USA TODAY со ссылкой на сотрудника службы общественной безопасности Питтсбурга Кару Крус, в скорую помощь во время выступления Ширана обратились 37 фанов певца, 17 из них госпитализировали.
У большинства людей на стадионе Acrisure были тепловые удары и падения. Также был один случай приступа и два пациента с остановкой сердца - рабочий, который демонтировал установку внутри стадиона, и фельдшер из другой службы.
Сообщается, что, несмотря на жаркую погоду, концерт Эда посетили приблизительно 51 тысяча зрителей.