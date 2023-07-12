АКТ ДЛИЛСЯ БОЛЕЕ 20 МИНУТ ⟩ Суд отправил за решетку мужчину, изнасиловавшего свою массажистку

В провинции Похьянмаа (Финляндия) суд приговорил 37-летнего Вячеслава Данилова к двум годам лишения свободы за изнасилование.
Преступление было совершено в салоне тайского массажа финского города Васа в июле 2018 года, сообщает Iltalehti.
Данилов был клиентом массажного салона. Он записался к сотруднице салона на обычный получасовой массаж.
После массажа Данилов выразил желание купить у массажистки сексуальные услуги. Она отказалась.
Отказ не остановил этого мужчину. Данилов крепко схватил массажистку за ногу и потянул к кровати. Данилов навалился на нее и схватил за шею.
Массажистка попыталась оказать физическое сопротивление, но не смогла из-за большего веса мужчины.
Данилов совершал половой акт против воли своей жертвы. По словам прокурора, акт продолжался более 20 минут.
Всё закончилось, когда массажистке удалось освободиться от захвата Данилова. Он скрылся с места преступления.
У пострадавшей появились отеки и кровоподтеки на различных частях тела. Она также страдала от сильного беспокойства и психического расстройства.
Дело поступило в суд только в 2023 году.
В суде Вячеслав Данилов отрицал факт совершения преступления. Он также отверг требования пострадавшей о возмещении ущерба.
Суд в Похьянмаа признал рассказ потерпевшей сотрудницы массажного салона достоверным и последовательным. С другой стороны, оправдания обвиняемого имели «характеристики, подрывающие его достоверность».
Суд также заслушал свидетелей и изучил собранные доказательства по этому делу.
Суд приговорил Вячеслава Данилова к двум годам лишения свободы по закону, действовавшему в 2018 году.
Данилов должен выплатить своей жертве компенсацию в размере 6 000 евро. К этой сумме также добавляются проценты за эти годы, прошедшие с момента совершения преступления.