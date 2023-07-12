АКТ ДЛИЛСЯ БОЛЕЕ 20 МИНУТ ⟩ Суд отправил за решетку мужчину, изнасиловавшего свою массажистку

Преступление было совершено в салоне тайского массажа финского города Васа в июле 2018 года, сообщает Iltalehti.

Данилов был клиентом массажного салона. Он записался к сотруднице салона на обычный получасовой массаж.

После массажа Данилов выразил желание купить у массажистки сексуальные услуги. Она отказалась.

Отказ не остановил этого мужчину. Данилов крепко схватил массажистку за ногу и потянул к кровати. Данилов навалился на нее и схватил за шею.

Массажистка попыталась оказать физическое сопротивление, но не смогла из-за большего веса мужчины.

Данилов совершал половой акт против воли своей жертвы. По словам прокурора, акт продолжался более 20 минут.

Всё закончилось, когда массажистке удалось освободиться от захвата Данилова. Он скрылся с места преступления.

У пострадавшей появились отеки и кровоподтеки на различных частях тела. Она также страдала от сильного беспокойства и психического расстройства.

Дело поступило в суд только в 2023 году.

В суде Вячеслав Данилов отрицал факт совершения преступления. Он также отверг требования пострадавшей о возмещении ущерба.

Суд в Похьянмаа признал рассказ потерпевшей сотрудницы массажного салона достоверным и последовательным. С другой стороны, оправдания обвиняемого имели «характеристики, подрывающие его достоверность».

Суд также заслушал свидетелей и изучил собранные доказательства по этому делу.

Суд приговорил Вячеслава Данилова к двум годам лишения свободы по закону, действовавшему в 2018 году.