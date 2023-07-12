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УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Они в первую очередь унижают себя!»: женщины возмущены отвратительным поведением мужчин на улицах Таллинна

Седа Дунгурова
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Гудки из проезжающих мимо машин; неуместные комментарии от случайного прохожего; свист; причмокивания и попытки подозвать женщину как кошку: с помощью звуков «кис‑кис‑кис»; вульгарные жесты, намекающие на интим, желание прикоснуться любым способом к девушке - все это можно отнести к такому понятию, как «кэтколлинг». 

Насколько это распространенное явление, и какие эмоции вызывает такое внимание мужчин к противоположному полу, решил выяснить Limon. 

«Кэтколлинг» - общее название для уличных домогательств, от условно безобидных обращений к женщине до вполне ощутимого распускания рук.

В некоторых странах Европы за такие излишние и грубые знаки внимания к женщинам уже давно выписывают штрафы. Сумма которого, например, во Франции, варьируется от 90 до 750 евро. 

Редакция Limon решила лично узнать у жительниц Таллинна, что они думают по этому поводу: 

«Это не оибдно, но неприятно и даже раздражает. Обычно делаю вид, что не услышала, но если это люди моего возраста или даже младше, могу в ответ сказать что-то колкое», - говорит Мишель.

«Иногда очень приятно, когда ты по улице идешь и кто-то тебе скажет: "Какая ты красотка!", но если переходят уже какие-то рамки приличия, нарушая границы, можешь чувствовать себя не очень безопасно», - делится Оксана.

«Очень неприятно, но они (мужчины - прим. ред.) в первую очередь унижают себя. Меня это очень утешало», - высказалась Лариса.

Многие женщины не захотели принимать участие в видео-опросе, но именно та часть и оказалась самой смелой:

«Я бы послала сразу на три буквы. Совсем о*р*нели! Отвратительное отношение! А потому что думают, что им все позволено. Не мужчины, а грубияны!» - возмутилась таллиннка, пожелавшая остаться анонимной.

«Раньше, в советское время, такого не было. Если мужчина хотел познакомиться или сделать комплимент, он не кричал об этом, а подходил и вежливо говорил. Скажешь ему "извините, до свидания", так он без всяких грубостей спокойно уйдет», - вспоминает Галина.

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