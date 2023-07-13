Горячие украинские женщины похвастались шикарным владением эстонским: «Денег нет, зато красивые!»

Суммарно тренд набрал более 200 тысяч просмотров, если смотреть по всем видео (на одном более 110 тыс., на другом 60 тыс. и т.д.). Ролик настолько откликнулся в сердцах людей, что пользователи Сети стали снимать уже свои видео и танцы под песню женщин. Отметились и эстонские инфлюенсеры, которые захоетли последовать тренду: Evert Poom, Karl Gustav Kurn, Smmart Avocado и другие.