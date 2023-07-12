Врач рассказал о простом способе похудеть: всего два действия ежедневно

«Если хотите от меня "волшебную таблетку" для похудения, то попробуйте такой рецепт», - говорит врач.

1. Стакан почти горячей воды до обеда

Ежедневно, примерно за 30-40 минут до обеда выпивайте стакан теплой (или даже горячей - до 50 °C) воды. Мало того что вода занимает объем желудка, так еще и активизирует выработку гормона насыщения —- холецистокинина. И вообще вода нужна всегда!

2. Включайте в рацион суп, но учитывайте важные нюансы

Ешьте на обед суп. Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать, неторопливо и вдумчиво. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину. Важное условие: если у вас есть проблемы с мочевой кислотой, то супы на мясном бульоне, а также со щавелем или шпинатом, запрещены! Только овощные. Человек, съевший горячий суп, сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Возможно, даже обойдется без второго. Но салат все же нужен.