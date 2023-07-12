Врач рассказал о простом способе похудеть: всего два действия ежедневно

Доктор Павлова вновь обращается в своем Telegram-канале к желающим снизить вес, пишет super.ru. В свежем посте врач-терапевт, эндокринолог, доктор медицинских наук рассказала о своего рода «волшебной таблетке» для похудения. И если вы давно ее ждали, то рекомендуем взять совет на карандаш!
«Если хотите от меня "волшебную таблетку" для похудения, то попробуйте такой рецепт», - говорит врач.
1. Стакан почти горячей воды до обеда
2. Включайте в рацион суп, но учитывайте важные нюансы
Ешьте на обед суп. Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать, неторопливо и вдумчиво. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину. Важное условие: если у вас есть проблемы с мочевой кислотой, то супы на мясном бульоне, а также со щавелем или шпинатом, запрещены! Только овощные. Человек, съевший горячий суп, сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Возможно, даже обойдется без второго. Но салат все же нужен.
Единственный вид супов, который не очень одобряю, это супы-пюре. Но только потому, что там нечего жевать, а нагрузка зубам нужна, ведь медленно пережевывая, мы быстрее насыщаемся. Кроме того, протертые супы быстрее усваиваются, к тому же с меньшими энергетическими потерями. То есть запасается больше энергии, чем хотелось бы. Если вы любите суп-пюре, при подаче добавьте туда растительной клетчатки (хотя бы зелени) или немного сухарей. И тщательно пережевывайте.