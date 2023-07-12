ВАШЕ ЕСТЬ В СПИСКЕ? ⟩ Пять имен, принадлежащих самым вредным свекровям

Иногда самые надоевшие анекдоты и стереотипы о свекровях становятся горькой реальностью. Конечно, поведение мамы мужа связано с ее детством, поведенческими паттернами, собственными травмами. Но некоторые эзотерики уверены, что влияет на поведение свекров еще и ее имя.
Наталья
Нежная мама, заботливая жена и восхитительная хозяйка – такой Наталью знают близкие, но для невестки она становится ночным кошмаром. Женщина не может смириться с тем, что кто-то иначе ведет быт: ей невыносимо хочется навести порядок в шкафу, научить нерадивую супругу любимого сына правильно готовить для него.
Необходимость все контролировать приводит к тому, что свекровь постоянно нарушает личные границы молодой семьи. Сказать об этом невестки часто не решаются, предпочитая тихо ненавидеть маму мужа. А на откровенную критику Натальи обижаются, ведь они всего лишь хотели упорядочить жизнь близких.
Маргарита
Женщины с этим именем считаются умными, властными, немного эгоистичными. Они, по мнению эзотериков, не могут смириться с тем, что сын нашел любимую женщину и строит отдельную семью. Маргарита может пытаться выставлять невестку в невыгодном свете, подчеркивает недостатки и всячески пытается настроить сына против его избранницы. Иногда это приводит к тому, что взрослый мужчина так и не может выстроить отношения и страдает от одиночества в компании властной мамы.
Нина
В отличие от Натальи и Маргариты, Нина умеет отпускать. Она искренне радуется за сына, отлично относится к его жене, но совершенно отрезает молодую семью. Ждать, что Нина посидит с внуком или приедет сварить борщ, когда молодожены слишком заняты, не стоит. Эта женщина ценит свободу и уверена: каждый должен учиться самостоятельно управлять своей жизнью.
Любовь
Ее имя предполагает, что в этой женщине так много нежности и чувств! Сдерживать их просто невозможно. Супругу сына она считает родной, стараясь, чтобы и невестка как можно быстрее стала частью семьи. Застолья, праздники, поездки на дачу, звонки с предложением помощи – любви такой свекрови так много, что она может казаться душной и навязчивой.
Однако с Любовью достаточно просто поговорить: ее главная цель – общая гармония и комфорт, поэтому услышав просьбу быть менее настойчивой, скорее всего, она умерит пыл.
Оксана
Это творческие натуры, подверженные резким перепадам настроения. Они не могут сдержать эмоции, поэтому в один день ведут себя, как заботливая мама и лучшая подруга, а в другой становятся критикующими, холодными и раздражительными. Искать подход к ним совершенно бесполезно, достаточно просто признать, что Оксана непредсказуема, как весенняя гроза.