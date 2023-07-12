ВАШЕ ЕСТЬ В СПИСКЕ? ⟩ Пять имен, принадлежащих самым вредным свекровям

Иногда самые надоевшие анекдоты и стереотипы о свекровях становятся горькой реальностью. Конечно, поведение мамы мужа связано с ее детством, поведенческими паттернами, собственными травмами. Но некоторые эзотерики уверены, что влияет на поведение свекров еще и ее имя.

Наталья

Нежная мама, заботливая жена и восхитительная хозяйка – такой Наталью знают близкие, но для невестки она становится ночным кошмаром. Женщина не может смириться с тем, что кто-то иначе ведет быт: ей невыносимо хочется навести порядок в шкафу, научить нерадивую супругу любимого сына правильно готовить для него.

Необходимость все контролировать приводит к тому, что свекровь постоянно нарушает личные границы молодой семьи. Сказать об этом невестки часто не решаются, предпочитая тихо ненавидеть маму мужа. А на откровенную критику Натальи обижаются, ведь они всего лишь хотели упорядочить жизнь близких.

Маргарита

Женщины с этим именем считаются умными, властными, немного эгоистичными. Они, по мнению эзотериков, не могут смириться с тем, что сын нашел любимую женщину и строит отдельную семью. Маргарита может пытаться выставлять невестку в невыгодном свете, подчеркивает недостатки и всячески пытается настроить сына против его избранницы. Иногда это приводит к тому, что взрослый мужчина так и не может выстроить отношения и страдает от одиночества в компании властной мамы.

Нина