Выпавший из окна третьего этажа сын Михаила Ефремова отказывается лечиться и принимать лекарства

Николая Ефремова лечат лучшие врачи, которые смогли купировать острое состояние, но пока до полного выздоровления ему далеко. Более того, мужчина может остаться инвалидом, если не начнет слушаться медиков.

А он не слушается. Ефремов-младший негативно настроен по отношению к персоналу: он не хочет лечиться и принимать необходимые лекарственные препараты. Пока что доктор связывает это с синдромом отмены.

11 июля Ефремову провели новую операцию после падения – медики занимались сломанным локтевым отростком. Пока что состояние Николая описывают как «удовлетворительное»: он уже самостоятельно дышит, может поесть и поговорить с персоналом больницы. После процедуры КТ у него нашли пневмонию.