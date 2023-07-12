Выпавший из окна третьего этажа сын Михаила Ефремова отказывается лечиться и принимать лекарства

30 июня Николая Ефремова доставили в больницу после падения из окна третьего этажа на Пролетарском проезде. У мужчины многочисленные переломы и серьезная потеря крови, пишет Starhit.
Николая Ефремова лечат лучшие врачи, которые смогли купировать острое состояние, но пока до полного выздоровления ему далеко. Более того, мужчина может остаться инвалидом, если не начнет слушаться медиков.
А он не слушается. Ефремов-младший негативно настроен по отношению к персоналу: он не хочет лечиться и принимать необходимые лекарственные препараты. Пока что доктор связывает это с синдромом отмены.
11 июля Ефремову провели новую операцию после падения – медики занимались сломанным локтевым отростком. Пока что состояние Николая описывают как «удовлетворительное»: он уже самостоятельно дышит, может поесть и поговорить с персоналом больницы. После процедуры КТ у него нашли пневмонию.
Напомним, после падения из окна актера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и положили в реанимацию. Несколько дней шла борьба за жизнь, но молодой организм выстоял, несмотря на то, что при падении Ефремов сломал бедро, кости таза, а также потерял много крови.