Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

Пользователи форума Reddit рассказали, по каким причинам были неверны своим возлюбленным. Причины своей неверности изменщики назвали в разделе AskReddit.
Много лайков набирали комментарии, в которых люди сожалеют о содеянном и признаются, что были неверны из-за собственной глупости.
Был молодой, глупый, не был готов к отношениям и трусил их закончить, – BananaBrute, пользователь Reddit.
У меня не было ни этики, ни морали, но куча неуверенности в себе. И никакого контроля над эмоциями, – Empty_Regret6345, пользователь Reddit.
Для некоторых интрижка стала способом отомстить изменившему им партнеру.
Я застукал их с коллегой, так что отомстил изменой с ее подругой. Получился треугольник эмоционального насилия. Но я с тех пор научился справляться со стрессом более здоровыми методами, – hestianvirgin, пользователь Reddit.
А для кого-то неверность стала способом сбежать из отношений, в которых партнер применяет насилие.
Моя жена была очень абьюзивной, гиперконтролирующей. Она применяла насилие и обращалась в полицию, чтобы удержать меня рядом. Женщины поблизости сочувствовали мне и жалели меня, а я так жаждал любви, что не думал долго, – Daetok_Lochannis, пользователь Reddit.