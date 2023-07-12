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Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

Limon.ee
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Чаще всего измена связана с тем, что в ответ на сигнал о неудовлетворенных потребностях партнер отвечает, что все хорошо и менять ничего не нужно.
Чаще всего измена связана с тем, что в ответ на сигнал о неудовлетворенных потребностях партнер отвечает, что все хорошо и менять ничего не нужно. Фото: Photoroyalty/Shutterstock

Пользователи форума Reddit рассказали, по каким причинам были неверны своим возлюбленным. Причины своей неверности изменщики назвали в разделе AskReddit.

Много лайков набирали комментарии, в которых люди сожалеют о содеянном и признаются, что были неверны из-за собственной глупости.

Был молодой, глупый, не был готов к отношениям и трусил их закончить, – BananaBrute, пользователь Reddit.

У меня не было ни этики, ни морали, но куча неуверенности в себе. И никакого контроля над эмоциями, – Empty_Regret6345, пользователь Reddit.

Для некоторых интрижка стала способом отомстить изменившему им партнеру.

Я застукал их с коллегой, так что отомстил изменой с ее подругой. Получился треугольник эмоционального насилия. Но я с тех пор научился справляться со стрессом более здоровыми методами, – hestianvirgin, пользователь Reddit.

А для кого-то неверность стала способом сбежать из отношений, в которых партнер применяет насилие.

Моя жена была очень абьюзивной, гиперконтролирующей. Она применяла насилие и обращалась в полицию, чтобы удержать меня рядом. Женщины поблизости сочувствовали мне и жалели меня, а я так жаждал любви, что не думал долго, – Daetok_Lochannis, пользователь Reddit.

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