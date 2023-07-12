НАПИСАЛА ЗАВЕЩАНИЕ ⟩ Мадонна дала распоряжения на случай своей смерти

— За исключением ABBA, использование голограмм для «воскрешения» поп-исполнителей было, мягко говоря, сомнительным трюком. Голографический, посмертный тур Уитни Хьюстон был провальным, и Мадонна не хочет позволить жадным до прибылей агентам сделать то же и с ней, – говорится в материале.