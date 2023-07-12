НАПИСАЛА ЗАВЕЩАНИЕ ⟩ Мадонна дала распоряжения на случай своей смерти

Американская поп-звезда Мадонна после того, как выписалась из больницы, распорядилась наследством на случай своей смерти. Об этом пишет DailyMail со ссылкой на близких друзей знаменитости.
Также певица запретила использовать свое голографическое изображение.
— За исключением ABBA, использование голограмм для «воскрешения» поп-исполнителей было, мягко говоря, сомнительным трюком. Голографический, посмертный тур Уитни Хьюстон был провальным, и Мадонна не хочет позволить жадным до прибылей агентам сделать то же и с ней, – говорится в материале.
Что касается наследства в 850 миллионов долларов, Мадонна разделила авторские права между своими шестью детьми.
28 июня стало известно, что Мадонну нашли в собственном доме без сознания и сразу же госпитализировали. Она попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции.
На следующий появилась информация, что певицу выписали из больницы. Как позднее сообщил родственник Мадонны, семья поп-звезды уже готовилась к худшему.