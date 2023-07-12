Сейчас этим личностям нужно быть предельно осторожными.
Володина назвала людей по датам рождения, которых ждет опасность на земле: строительство тоже со знаком беды
Стрельцов, рожденных с 23 ноября по 22 декабря, может ждать большая беда, предупредила астролог Василиса Володина. Им стоит быть осторожными, работая на земле.
Также беда может подстерегать там, где идет строительство. Либо данное место может быть как-то связано с этим видом деятельности.
Но не стоит отчаиваться. При соблюдении мер безопасности все пройдет спокойно и мирно.