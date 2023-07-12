ВИДЕО ⟩ Туристка показала обнаженное интимное место прямо посреди улицы и разозлила Сеть

Блондинка из Дании посетила популярный остров Бали в Индонезии, но была задержана из-за своего поведения на публике.

На видео, которым поделилась активистка Ни Лух Джелантик, изображен возмутительный инцидент в южной части острова недалеко от курорта в Семиньяке.

Женщина едет на мотоцикле с мужчиной, которого позже узнали как 49-летнего немца. Пока мужчина разговаривает с человеком за камерой, женщина показывает свои интимные места и смеется, прежде чем ее друг замечает и опускает ноги.

Ни Лух назвала поведение женщины непристойным и объяснила в своем сообщении: «Бали будет прекрасно без мусорного туриста! Для тех, кто говорит, что мы делаем Бали одиноким, пожалуйста, поймите разницу между твердостью и варварством. Прибереги немного гордости, если она у тебя еще есть».

Она призвала людей посмотреть видео и понять, почему балийцы вовсю пытаются позаботиться о своем наследии. Об инциденте сообщили в иммиграционную службу после того, как он стал вирусным в Сети, передает dailystar.co.uk.

Сугито, глава иммиграционного офиса Нгурах-Рай, написал в заявлении в субботу: «Они содержатся под стражей в иммиграционном офисе Нгурах-Рай после того, как были задержаны. Поэтому мы проведем дополнительные расследования».

Чиновник добавил, что пара прибыла в страну 9 апреля и получила визу по прибытии для посещения Бали, которая действительна до 7 июня 2023 года.

Губернатор Бали Вайан Костер упомянул на пресс-конференции, посвященной развитию индустрии туризма, что «с иностранными туристами, которые ведут себя ненадлежащим образом или занимаются деятельностью, не разрешенной в рамках их визового разрешения, будут приняты жесткие меры».

Наказание включает в себя ряд строгих мер, таких как «депортация, административные и уголовные санкции».