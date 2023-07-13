ШОК-КОНТЕНТ ⟩ Что за грибы такие волшебные за 980 евро? В таллиннском Stockmann о кризисе не слышали!

- Почему трюфель стоит так дорого?

- Потому что мало его и он высокого ценится. Сезон сбора в лучшем случае с ноября и до января, все от погоды зависит. Он сильный по вкусу и людям нравится. Цена на трюфель образуется на аукционах. И если большой урожай, то цена падает. Если погода плохая - ни у кого нет, значит, цена взлетает. В этом году был момент, когда трюфеля ни у кого не было, у наших поваров стояли блюда с ним в меню, да и люди готовы были платить, поэтому цена взлетела. Закон рынка.

Что касается белого трюфеля, в ближайшие годы он может вырасти в цене до 4500 евро за килограмм. При этом самым доступным остается летний трюфель — 300 евро за килограмм.

Трюфеля для вкуса нужно немножко. Ты не ешь его килограммами, как яблоки. На ужин из четырех человек достаточно по 10-15 граммов на каждого.

Цена на трюфель в таллиннском "Стокманне" Фото: личный архив

Любой магазин покупает и делает наценку раза в три-четыре. Как и ресторан: покупает товар и умножает на четыре-пять. Поэтому трюфель такой дорогой.

- В Эстонии есть трюфель?

- Да, мне как-то приносили. Внешне грибы были похожи на трюфели, но как мочалки. Даже не приготовить.

Влад Дьячук с собчкой, которая тоже может искать трюфели Фото: Konstantin Sednev

- Трюфели выращивают искусственно?