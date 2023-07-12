УЧИТЕСЬ! ⟩ «Метод треугольника»: в TikTok описали способ, как влюбить в себя мужчину с первого взгляда

В TikTok завирусились видео, в которых блогеры рассказывают об особой технике флирта, она называется «метод треугольника». Авторы роликов, которые набрали почти 30 миллионов просмотров, утверждают, что это самый надежный способ заставить кого-то влюбиться в вас.

По сути, метод представляет собой особую траекторию, по которой нужно «стрельнуть» глазами. Чтобы очаровать собеседника, требуется быстро посмотреть в его правый или левый глаз, затем на губы, потом на другой глаз.

Почему это может сработать

Считается, что так зрительный контакт будет, во-первых, продлен, а долгий взгляд, как мы знаем, всегда свидетельствует о заинтересованности одного человека другим. Во-вторых, такой «золотой треугольник» может стать поводом для поцелуя, особенно если вы практикуете эту технику в нужное время и в нужном месте. Например, на скамейке в парке, стоя у подъезда после свидания или на эскалаторе метро.

Главное, говорят блогеры, не слишком задерживаться на каждой из трех точек. Да и, пожалуй, это будет странно: пристально смотреть в один глаз другому человеку, как будто вы заметили в нем соринку. Если чересчур долго сверлить взглядом губы собеседника, его это тоже может смутить. Кто знает, вдруг вы разглядели в уголке остатки еды или ранние морщинки?

Разумеется, никаких исследований этой техники флирта не проводилось, так что сомнений в ее эффективности можно высказывать сколько угодно. В то же время такой скользящий взгляд по лицу человека, который вам нравится, кажется вполне естественным и может сработать.

«Метод треугольника кажется скорее уловкой, чем техникой, которая принципиально меняет правила игры, - отмечает врач, доктор медицины Брюс Й. Ли. - Он повторяет главный принцип: старайтесь поддерживать зрительный контакт естественным и не вызывающим отторжения образом. Слишком долго пялиться на какую-либо часть тела - тоже плохая идея».