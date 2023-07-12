На Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может вызвать «интернет-апокалипсис»

По данным ученых, текущий солнечный цикл достигнет пика в 2025 году, и на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может привести к концу интернета в том виде, в каком мы его знаем.

В статье отмечается, что солнечный цикл «ускорился намного быстрее», чем обычно. Кроме того, было зафиксировано больше солнечных пятен и извержений, чем ожидалось.

По словам представителя Национального управления океанических и атмосферных исследований, отслеживание и прогнозирование солнечных циклов дает приблизительное представление о частоте космических штормов - от радиоотключений до геомагнитных бурь и солнечных радиационных бурь. Это используется во многих отраслях промышленности для оценки потенциального воздействия космической погоды на планету.