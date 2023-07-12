На Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может вызвать «интернет-апокалипсис». Об этом пишет Daily Star.
По данным ученых, текущий солнечный цикл достигнет пика в 2025 году, и на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может привести к концу интернета в том виде, в каком мы его знаем.
В статье отмечается, что солнечный цикл «ускорился намного быстрее», чем обычно. Кроме того, было зафиксировано больше солнечных пятен и извержений, чем ожидалось.
По словам представителя Национального управления океанических и атмосферных исследований, отслеживание и прогнозирование солнечных циклов дает приблизительное представление о частоте космических штормов - от радиоотключений до геомагнитных бурь и солнечных радиационных бурь. Это используется во многих отраслях промышленности для оценки потенциального воздействия космической погоды на планету.
Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики. Автор статьи пишет, что некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться.