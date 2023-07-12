Солист «Касты» вышел из комы после остановки сердца

Солист «Касты» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) поблагодарил врачей за спасенную жизнь после остановки сердца. Соответствующий пост музыкант написал в Instagram.
«В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу», – добавил Хамиль.
Рэпер заявил, что у него случился приступ во время утренней пробежки 20 июня. Врачи провели музыканту срочное шунтирование сердца и спасли жизнь.
«Не кипишуйте! Все будет ништяк!» – подытожил Хамиль.
В комментариях поклонники пожелали здоровья музыканту, а также поддержку высказали другие музыканты – например, рэперы Лигалайз и ST, диджей Федор Фомин.
Пасечный начал сотрудничество с «Кастой» в 1999 году. После 24 февраля 2022 года коллектив уехал из России и теперь выступает за рубежом. Хамиль также занимается сольным творчеством: в 2004 году у него, например, вышел сольник «Феникс», а в 2010-м он поработал над альбомом «ХЗ» вместе со Змеем.