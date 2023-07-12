Жди беды: почему на самом деле нельзя оставлять посуду в раковине

Оказывается, это может негативно сказаться на энергетике и повлиять на ваше здоровье, уверяет wday.ru.
Все мы иногда грешим тем, что сразу не убираем на место вещи, а бросаем их там, где они лежать явно не должны. Это вам и носки под кроватью, и рубашка на спинке стула, и посуда в раковине, оставшаяся с позднего ужина. Но делать так все-таки не стоит.
Сохранение чистоты в доме - это не только повседневная привычка, но и древняя культурная практика, от которой зависит благополучие всей семьи. Примета гласит, что оставлять посуду в раковине - особенно опасно. Так в чем же дело?
Чтобы быть здоровым
Внимание к чистоте кухонной утвари также может оказать положительное влияние на жизнь вашей семьи. Исследования показывают, что в первую очередь болезни передаются через руки. Если регулярно мыть посуду, можно существенно снизить вероятность заражения обитателей дома какими-либо бактериями, которые могут появиться на застоявшейся грязной утвари.
Чтобы быть в ресурсе
Если регулярно мыть посуду и не давать ей застаиваться в раковине - это может неизбежно улучшить энергетику в доме, придать бодрость и комфорт, а также зарядить позитивом жильцов.
Кухонному столу следует уделять особое внимание, поскольку за ним регулярно собираются все члены семьи, чтобы поесть, пообщаться и хорошо провести время. Поэтому от чистоты этого предмета зависит то, насколько домочадцы будут находиться в ресурсе.
Чтобы не разозлить домового
С давних времен люди верили, что существует домовой, который сторожит жилье и его обитателей. Чтобы дух был благосклонен и защищал семью от ссор и несчастий, его нельзя было злить. В противном случае домовой начнет пугать детей, портить предметы и прятать по дому вещи.
Чтобы домовой не разозлился, нужно было соблюдать важное правило: содержать дом в порядке. Обилие грязной посуды в раковине и разбросанных вещей по квартире могло вызвать гнев духа. А это чревато последствиями.
Чтобы избежать бед
Существуют и другие поверья, связанные с домовым. Люди часто были обеспокоены его мстительностью и считали, что он может наказать хозяев, если те обижают его или демонстрируют неуважение.
Легко можно спровоцировать домового, оставив на виду ножи, ложки и другие металлические приборы. Особенно, если они не мыты и валяются в раковине, закисая и привлекая внимание тараканов.
Если вы будете делать это регулярно, домовой начнет свирепствовать. Он будет не просто пугать детей и прятать предметы, но также привлекать неудачи в дом. А оно вам надо?
Конечно, в современном мире мало кто верит в приметы и домовых. Однако чистоту в квартире можно соблюдать вовсе не из-за суеверий, а из соображений собственного комфорта и гармонии.