Жди беды: почему на самом деле нельзя оставлять посуду в раковине

Все мы иногда грешим тем, что сразу не убираем на место вещи, а бросаем их там, где они лежать явно не должны. Это вам и носки под кроватью, и рубашка на спинке стула, и посуда в раковине, оставшаяся с позднего ужина. Но делать так все-таки не стоит.

Сохранение чистоты в доме - это не только повседневная привычка, но и древняя культурная практика, от которой зависит благополучие всей семьи. Примета гласит, что оставлять посуду в раковине - особенно опасно. Так в чем же дело?

Чтобы быть здоровым

Внимание к чистоте кухонной утвари также может оказать положительное влияние на жизнь вашей семьи. Исследования показывают, что в первую очередь болезни передаются через руки. Если регулярно мыть посуду, можно существенно снизить вероятность заражения обитателей дома какими-либо бактериями, которые могут появиться на застоявшейся грязной утвари.

Чтобы быть в ресурсе

Если регулярно мыть посуду и не давать ей застаиваться в раковине - это может неизбежно улучшить энергетику в доме, придать бодрость и комфорт, а также зарядить позитивом жильцов.

Кухонному столу следует уделять особое внимание, поскольку за ним регулярно собираются все члены семьи, чтобы поесть, пообщаться и хорошо провести время. Поэтому от чистоты этого предмета зависит то, насколько домочадцы будут находиться в ресурсе.

Чтобы не разозлить домового