Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать разным знакам Зодиака от этих дней июля.
Получение прибыли и новые возможности: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым крупно повезет
Если верить расположению небесных светил, судьба особенно благосклонна к представителям трех знаков Зодиака. Получение прибыли, открытие новых возможностей и удача обещаны Львам, Козерогам и Рыбам.
Львам обещана прибыль при условии, что они возьмутся за дела. При этом рекомендуется быть скромнее в расходах.
Крупно повезет Козерогу. Рожденных под этим знаком ждут новые возможности в работе, дорогах, не исключены хорошие предложения.
Рыб ждут удачи в договорах, обучении и поездках, пишет teleprogramma.pro.