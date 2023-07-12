Получение прибыли и новые возможности: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым крупно повезет

Если верить расположению небесных светил, судьба особенно благосклонна к представителям трех знаков Зодиака. Получение прибыли, открытие новых возможностей и удача обещаны Львам, Козерогам и Рыбам.

Львам обещана прибыль при условии, что они возьмутся за дела. При этом рекомендуется быть скромнее в расходах.

Крупно повезет Козерогу. Рожденных под этим знаком ждут новые возможности в работе, дорогах, не исключены хорошие предложения.