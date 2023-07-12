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СНОГСШИБАТЕЛЬНА! ⟩ Фото Дженнифер Лопес из постели восхитило поклонников

Limon.ee
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Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: MARIO ANZUONI

Бену Аффлеку завидуют все сильнее, пишет Topnews.

Дженнифер Лопес редко показывает себя аудитории без прикрас.

Напротив, для каждой фотосессии, даже если это пляж, звезда использует тонны косметики.

Не брезгует артистка и фотошопом, чтобы наверняка поразить сердца поклонников идеальной внешностью. Но иногда певица делает приятные исключения из правил.

В этот раз 53-летняя красотка опубликовала в соцсетях селфи, сделанное в постели сразу после пробуждения. Редкая женщина рискнет в таком неприбранном виде показаться кому-то на глаза. Однако Дженнифер в себе уверена, и не напрасно.

Обнаженная актриса, чуть прикрытая одеялом, счастливо улыбается в камеру, осознавая свою привлекательность.

Пользователи высоко оценили смелость Лопес, воздав дань восхищения ее неувядающей красоте.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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