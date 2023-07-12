СНОГСШИБАТЕЛЬНА! ⟩ Фото Дженнифер Лопес из постели восхитило поклонников

Дженнифер Лопес редко показывает себя аудитории без прикрас.
Напротив, для каждой фотосессии, даже если это пляж, звезда использует тонны косметики.
Не брезгует артистка и фотошопом, чтобы наверняка поразить сердца поклонников идеальной внешностью. Но иногда певица делает приятные исключения из правил.
В этот раз 53-летняя красотка опубликовала в соцсетях селфи, сделанное в постели сразу после пробуждения. Редкая женщина рискнет в таком неприбранном виде показаться кому-то на глаза. Однако Дженнифер в себе уверена, и не напрасно.
Обнаженная актриса, чуть прикрытая одеялом, счастливо улыбается в камеру, осознавая свою привлекательность.
Пользователи высоко оценили смелость Лопес, воздав дань восхищения ее неувядающей красоте.
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