СНОГСШИБАТЕЛЬНА! ⟩ Фото Дженнифер Лопес из постели восхитило поклонников

В этот раз 53-летняя красотка опубликовала в соцсетях селфи, сделанное в постели сразу после пробуждения. Редкая женщина рискнет в таком неприбранном виде показаться кому-то на глаза. Однако Дженнифер в себе уверена, и не напрасно.