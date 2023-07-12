ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бомжам сожгли родную хату? Пожар на Лаагна-теэ уничтожил стихийную ночлежку бездомных

На портале Limon относительно недавно вышла статья о спонтанно образовавшейся ночлежке бездомных под окнами жилых домов в Ласнамяэ. Местная жительница написала, что из-за постоянного присутсвия на улице распивающих алкоголь людей она чувствует себя небезопасно в своем районе. Через четыре дня после публикации статьи на пустыре произошел пожар.