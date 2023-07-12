На портале Limon относительно недавно вышла статья о спонтанно образовавшейся ночлежке бездомных под окнами жилых домов в Ласнамяэ. Местная жительница написала, что из-за постоянного присутсвия на улице распивающих алкоголь людей она чувствует себя небезопасно в своем районе. Через четыре дня после публикации статьи на пустыре произошел пожар.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бомжам сожгли родную хату? Пожар на Лаагна-теэ уничтожил стихийную ночлежку бездомных
В руки журналиста портала Limon.ee попали кадры с места происшествия: на стихийно образовавшемся месте для времямпрепровождения и ночлега бездомных вспыхнул пожар.
По данным Спасательного департамента, во вторник 11 июля, в 15:51, спасатели выехали на вызов: около дома Викерласе, 23 загорелся мусор и местность вокруг него, примерно 10 квадратных метров. Сейчас причина возгорания пока не известна. Пострадавших нет.