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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бомжам сожгли родную хату? Пожар на Лаагна-теэ уничтожил стихийную ночлежку бездомных

Виктория Соломончук
, Журналист
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На портале Limon относительно недавно вышла статья о спонтанно образовавшейся ночлежке бездомных под окнами жилых домов в Ласнамяэ. Местная жительница написала, что из-за постоянного присутсвия на улице распивающих алкоголь людей она чувствует себя небезопасно в своем районе. Через четыре дня после публикации статьи на пустыре произошел пожар. 

В руки журналиста портала Limon.ee попали кадры с места происшествия: на стихийно образовавшемся месте для времямпрепровождения и ночлега бездомных вспыхнул пожар.

По данным Спасательного департамента, во вторник 11 июля, в 15:51, спасатели выехали на вызов: около дома Викерласе, 23 загорелся мусор и местность вокруг него, примерно 10 квадратных метров. Сейчас причина возгорания пока не известна. Пострадавших нет.

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