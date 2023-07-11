Наговорила слишком много: выяснилось, почему и куда «пропала» Меган Маркл

Как считает Боуэр, Маркл и ее супруг серьезно просчитались. Они, видимо, вообразили, что до конца жизни смогут зарабатывать себе на жизнь, причем весьма роскошную, только тем, что будут поливать грязью членов королевской семьи. Но, как оказалось на практике, эта тема уже успела всем изрядно поднадоесть, а ничего другого они пока предложить не могут. Поэтому теперь, когда единственный проект Меган, который не был связан с вышеупомянутой суммой, то есть ее подкаст Archewell, потерпел крушение, она осталась ни с чем. И теперь лихорадочно придумывает, что бы такое предпринять дальше. По слухам, она даже рассматривает возможность возвращения к актерской карьере.

А тем временем Меган решила дать публике возможность отдохнуть от нее. Именно поэтому, как считает Боуэр, она не пожелала появиться ни на первой, ни на второй, шотландской, коронации Карла. И избегает при этом еще и голливудских тусовок, а также давно ничего не публиковала в Сети.

Что же касается Гарри, это отдельная история. Насколько известно, он решил отныне работать не в связке с Меган, а заниматься «сольными» проектами. В настоящее время он работает над документальным сериалом про свое детище - Invictus games - игры для спортсменов-военнослужащих, раненых на местах боевых действий, для стримингового сервиса Netflix. А в дальнейшем собирается вообще отправиться в Африку, причем, скорее всего, без Меган, чтобы снимать там документальное кино про вымирающих животных.