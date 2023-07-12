Изменения в службе безопасности Таллиннского аэропорта: новых сотрудников заманивают в охрану невероятными зарплатами

В Forus Security уже ищут более 70 сотрудников, которые смогут приступить к своим прямым обязанностям с декабря 2023 года. Что будет с теми, кто до конца года еще работает в G4S и как эта фирма относится к приходу конкурентов? И главный вопрос - где из охранных фирм сотрудникам аэропорта больше платят? Отметим, что зарплата в обоих охранных предприятиях очень достойная.