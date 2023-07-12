С декабря 2023 года впервые в истории следить за авиационной безопасностью Таллиннского аэропорта будут две охранные фирмы, потому что администрация летной гавани решила в этот раз провести вместо одного конкурса сразу два. Предполетный контроль по-прежнему будет осуществлять охранная фирма G4S, а патрулированием территории аэропорта (включая трамвайный терминал), и проверкой людей и транспортных средств, прибывающих в аэропорт для работы, займется их главный конкурент - Forus Security.
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Изменения в службе безопасности Таллиннского аэропорта: новых сотрудников заманивают в охрану невероятными зарплатами
В Forus Security уже ищут более 70 сотрудников, которые смогут приступить к своим прямым обязанностям с декабря 2023 года. Что будет с теми, кто до конца года еще работает в G4S и как эта фирма относится к приходу конкурентов? И главный вопрос - где из охранных фирм сотрудникам аэропорта больше платят? Отметим, что зарплата в обоих охранных предприятиях очень достойная.