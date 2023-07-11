Мужчина искусал полицейскую собаку и попал в тюрьму

В тюрьму попал 47-летний Джамал Уинг из города Уилмингтон, штат Делавэр. Полицейские остановили его ночью за превышение скорости. По словам патрульных, когда они приблизились, Уинг без предупреждения выскочил из машины и отказался вернуться в нее. Полицейские решили припугнуть разбушевавшегося нарушителя служебным псом, однако он «продолжал сопротивляться и несколько раз укусил животное».

После этого на него набросились остальные правоохранители и скрутили. В процессе схватки они обратили внимание, что от мужчины сильно пахнет алкоголем. Во время задержания травмы получил и сам Уинг, и полицейская собака, и еще двое сотрудников.