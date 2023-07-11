ВИДЕО ⟩ Не успела пожить в новом доме, как сбежала оттуда без оглядки: «Сестра случайно обнаружила тайную комнату»

Женщина, пожелавшая не называть свое имя, на популярном форуме Reddit рассказала в социальных сетях о жуткой комнате, которую ее сестра обнаружила за дверью шкафа в ее новом доме. Спойлер: девушки съехали оттуда меньше, чем через две недели.

Для некоторых людей переезд - это сильный стресс, но он открывает возможность начать жизнь заново, сменив обстановку. Однако дом мечты одной семьи быстро превратился в дом ужасов после того, как она обнаружила «проклятую» комнату, спрятанную за шкафом.

В своем сообщении женщина рассказала о том, как ее сестра при осмотре нового дома обнаружила «тайную комнату», запертую около 50 лет.

«Эта "дверь" находится в шкафу моей сестры. До сегодняшнего дня она не могла открыть ее и думала, что это обычный шкаф. Очевидно, до нашего переезда он некоторое время простоял пустым. Все вещи в этой комнате выглядят очень старыми, примерно 70-80-х годов. Надеюсь, что все проклятия, которые происходили в тайной комнате, случились несколько десятилетий назад!» - сказала она.

В комнате сестра обнаружила журналы для взрослых 1970-1980-х годов, банки с безалкогольным пивом, баночку вазелина, блокнот, а также тампоны, прокладки и зубную щетку. Но самое примечательное - это матрас, который был втиснут в крошечную «комнату», а сверху, судя по всему, лежали две подушки.

«Не представляю, как они затащили туда матрас. Я предполагаю, что они сложили его в виде хот-дога и просто засунули внутрь. Я думаю, что это был тайник какого-то подростка для его незаконных действий. Я лично не верю, что это был сквоттер (человек, который незаконно вселился в незанятый дом - прим. ред.), и что это, скорее всего, сделал предыдущий владелец», - добавила она.

По словам женщины, напуганной находкой, она прожила в этом доме всего полторы недели, после чего собрала вещи и уехала.