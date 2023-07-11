ФОТО ⟩ Лена Катина родила сына онкобольному мужу-миллионеру

11 июля у пары родился сын, которому дали редкое имя Демьян. Дмитрий поделился в Инстаграме первым снимком из перинатального центра. Бизнесмен в медицинской одежде нежно держит сына и умиляется.

«В 9 часов 19 минут я стал батей. Спасибо моей Лене. Люблю вас! Демьяну спасибо, что выбрал меня», - написал счастливый отец.

Пользователи Сети поздравили пару с прибавлением в семье.

Напомним, до встречи с рыжеволосой Леной Дмитрий был категорически против союза с женщиной, у которой уже есть дети от предыдущего брака. Спиридонов признавался, что его беспокоила детская травма - он боялся стать для подрастающего ребенка нелюбимым отчимом.

К счастью, с Сашей - сыном Лены Катиной - он быстро нашел общий язык. «Мы с тогда еще будущим мужем уже какое-то время встречались, и я решила позвать его в гости. Представила сыну как друга. Так они начали общаться», - откровенничала певица.