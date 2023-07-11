Десять вещей в доме, которые хотят вашей смерти: будьте с ними осторожны

Подушка

Дело даже не в том, что она может быть неанатомической. Вопрос в паразитах, которые живут внутри. Клещи, например. Заметить их невооруженным глазом невозможно. А предпочитают они натуральные материалы: пух, перо.

Клещи способны провоцировать развитие самых разных неприятностей: дерматит, аллергия, крапивница, даже отек дыхательных путей. А еще прыщи.

Специалисты предупреждают: подушки нужно менять каждые 3−4 месяца, если вы аллергик, и хотя бы раз в два года, если у вас со здоровьем все в порядке. Если жалко расставаться с любимым изделием из пера или пуха, его можно отдать в чистку.

Диван

Даже мебель может быть опасна, если она сделана из ДСП. Все дело в клее и мастике, которые используют для изготовления материалов для мебели. Они содержат фенолы, формальдегиды, фталаты, которые для здоровья опять же не полезны.

Получается, что любимый диван постоянно источает в воздух яд, который может вызвать аллергию, заболевания дыхательных путей, насморк, раздражение глаз. Кроме того, формальдегид провоцирует болезни почек, сердца, мозга. Есть и качественный ДСП, который изготавливают по более безопасной технологии. Но он дороже, имейте в виду.

Мочалка для тела