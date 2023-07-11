Десять вещей в доме, которые хотят вашей смерти: будьте с ними осторожны

Дружелюбные, банальные, практичные, такие знакомые, но таящие в себе скрытую угрозу.
У группы «Чайф» есть песня, которая называется «Моя квартира как джунгли». В ней самые обычные вещи сравнивают с хищниками. Платяной шкаф, например, жуткий неведомый монстр, в котором тонет семейный бюджет. Магнитофон - удав, который гипнотизирует хозяина музыкой. Это все скорее из области юмора. Но есть вещи в доме, которые несут в себе вполне реальную угрозу, пишет wday.ru.
Чайник и фильтр для воды
С первым все просто: если не чистить его регулярно, на стенках и донышке образуется накипь. Она не только портит вкус воды, грязный чайник также дольше закипает. А еще соли, которые откладываются внутри, неполезны для здоровья - вредят почкам.
С фильтрами для воды похожая история: если вовремя не менять абсорбирующие элементы, они просто перестают справляться со своей работой. Получается, вы пьете обычную сырую воду из-под крана. Она вряд ли опасна, но уж точно не полезна.
Родные стены
Точнее, не сами стены, а их «одежда». Обои и краску нужно выбирать очень тщательно. В не слишком качественном покрытии содержатся ядовитые вещества, например бензол или формальдегиды. Токсины, постепенно испаряясь, портят ваше самочувствие: могут вызвать аллергию и сказаться на состоянии здоровья почек, печени и нервной системы.
Самые безопасные обои - бумажные. Они ничего вредного не содержат. Или же другие обои из натуральных материалов, например бамбуковые. А к самым ядовитым относят виниловые.
Подушка
Дело даже не в том, что она может быть неанатомической. Вопрос в паразитах, которые живут внутри. Клещи, например. Заметить их невооруженным глазом невозможно. А предпочитают они натуральные материалы: пух, перо.
Клещи способны провоцировать развитие самых разных неприятностей: дерматит, аллергия, крапивница, даже отек дыхательных путей. А еще прыщи.
Специалисты предупреждают: подушки нужно менять каждые 3−4 месяца, если вы аллергик, и хотя бы раз в два года, если у вас со здоровьем все в порядке. Если жалко расставаться с любимым изделием из пера или пуха, его можно отдать в чистку.
Диван
Даже мебель может быть опасна, если она сделана из ДСП. Все дело в клее и мастике, которые используют для изготовления материалов для мебели. Они содержат фенолы, формальдегиды, фталаты, которые для здоровья опять же не полезны.
Получается, что любимый диван постоянно источает в воздух яд, который может вызвать аллергию, заболевания дыхательных путей, насморк, раздражение глаз. Кроме того, формальдегид провоцирует болезни почек, сердца, мозга. Есть и качественный ДСП, который изготавливают по более безопасной технологии. Но он дороже, имейте в виду.
Мочалка для тела
Прекрасный способ удалить омертвевшие клетки кожи, но это еще и отличное место для размножения бактерий. Ведь влажная и теплая среда ванной этому только способствует. Важно менять губку для тела так же часто, как и зубную щетку, а то и чаще.
Если этим правилом пренебречь, легко можно подхватить какую-нибудь кожную неприятность, а потом гадать, как же так случилось. Кстати, в мочалках из натуральных материалов бактерии размножаются гораздо менее охотно.
Телевизор
И любые другие гаджеты, в которые мы имеем обыкновение залипать перед сном. Смотреть телевизор на ночь вредно. Искусственный свет и избыток информации стимулируют наш мозг, и потому мы хуже засыпаем и плохо высыпаемся. К тому же из-за света страдает выработка мелатонина - гормона, ответственного за сон.
Ведь недаром медики советуют спать в полной темноте. Так что оставьте гаджеты за пределами спальни, а телевизор поставьте в гостиной.
Разделочная доска
Да, на ней множатся бактерии. И напрасно вы считаете, что пластиковые доски «полезнее» деревянных. На самом деле, пластик - гораздо более благоприятная среда для размножения бактерий. В нем, как выяснилось, быстро образуются микропоры, в которых застревают остатки продуктов.
Они, конечно, начинают гнить. Поэтому лучше пользоваться деревянными. Но и их менять каждые три-четыре месяца. И не забывайте о золотом правиле: разные доски для мяса, рыбы и овощей.
Коврик для ванной
С ним практически та же проблема, что и с мочалкой. Во влажной и теплой атмосфере ванной бактерии на коврике множатся как грибы после дождя. Кстати, грибы — в буквальном смысле — на нем тоже есть. Плесень, споры грибковых заболеваний — все остается на нем.
Они могут вызвать не только болезни кожи, но даже астму. Поэтому важно стирать и просушивать коврик так же часто, как и полотенца.
Кухонные полотенца
4 миллиона на каждый квадратный сантиметр. Такова концентрация бактерий на кухонных полотенцах. Да и на ваших тоже. Стоит протереть полотенцем стол, на котором осталась капля крови после разделки мяса или птицы, и бактерии начинают радостно резвиться.
Некоторые их виды вызывают расстройство кишечника, а некоторые — высыпания на коже. Да и прыщи тоже. Специалисты советуют стирать полотенца в очень горячей воде и менять каждые два месяца.
Резиновые игрушки для ванной
Внутри них размножается плесень. Да, снаружи это все та же милая желтая резиновая уточка, а внутри — отвратительная коллекция микроорганизмов. Раздражение слизистой глаз, носа, даже проблемы с желудком — бактерии из резиновой уточки способны на все (читайте также: символы удачи: какие вещи должны быть в доме у разных знаков Зодиака).
Кстати, в доме есть еще один похожий рассадник микроорганизмов. Это блендеры и кухонные комбайны. В их резиновых уплотнителях обожают селиться бактерии и плесень. Снаружи их обычно не видно, да и промыть довольно сложно.