ФОТО ⟩ Американская светская львица испугала загадочной фотографией: «Я была дома одна»

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян изрядно испугала поклонников новой фотографией. Снимок был сделан несколько дней назад, но жуткая деталь Ким заметила только сейчас, делится ТСН.
Звезда поделилась с фанами жуткой историей, случившейся с ней. На прошлой неделе Ким сделала привычное утреннее селфи в зеркале и на несколько дней забыла о нем. Однако позже, листая галерею, знаменитость заметила пугающую деталь на снимке.
Просто за своей спиной Кардашьян увидела силуэт неизвестной женщины, хотя на момент, когда была сделана фотография, звезда была дома наедине. Загадочным кадром Ким поделилась с поклонниками. И действительно, в лучах солнца можно разглядеть женские черты.
«Итак, я сделала это фото на прошлой неделе, когда когда я была дома одна, а сейчас перебирая телефон, я схожу с ума, только теперь заметив женщину в окне», - написала под постом Ким.