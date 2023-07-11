Мальчик умер при родах: отец Жанны Фриске раскрыл тайну

Отец покойной певицы Жанны Фриске рассказал о семейной трагедии в день рождения артистки. Речь идет о смерти сына.

Супруга Владимира Борисовича ждала двойню, но случились преждевременные роды. Мальчик умер сразу при рождении, а про Жанну врачи не давали прогнозов. Женщина лежала около двух месяцев в специальном боксе под наблюдением медиков.

По его словам, Жанна при рождении имела маленький вес - лишь 1 килограмм и 360 граммов. Девочка была долгожданным ребенком.

Еще с детства родители знали, что Жанна - артистичная личность. Ребенок любил танцевать, читать стихи на сцене и петь. Жанна всегда с любовью и трепетом относилась к родителям, ласково называя их «мамочка и папочка». Певица даже каждый день звонила с гастролей из любой страны.