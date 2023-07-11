ВИДЕО ⟩ Пила вино и блевала: известный финский политик опозорилась на рок-фестивале

Финское издание Seiska опубликовало видеозапись того, как Анника Саарикко, бывший министр финансов Финляндии и председатель партии Финляндский центр, пьет вино и блюет на фестивале Ruisrock.
На видеозаписи, опубликованной в интернете издание Seiska, видно, как 39-летнюю Саарикко, находящуюся в сильном алкогольном опьянении, ведут по территории фестиваля.
Позже Саарикко рассказала, что пила вино и ей стало плохо. В конце концов ей стало настолько нехорошо, что ее стошнило. Сама она считает, что получила солнечный удар, так как погода была жаркой.
По словам Саарикко, она была на фестивале с мужем и друзьями.
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