ВИДЕО ⟩ Пила вино и блевала: известный финский политик опозорилась на рок-фестивале

На видеозаписи, опубликованной в интернете издание Seiska, видно, как 39-летнюю Саарикко, находящуюся в сильном алкогольном опьянении, ведут по территории фестиваля.

Позже Саарикко рассказала, что пила вино и ей стало плохо. В конце концов ей стало настолько нехорошо, что ее стошнило. Сама она считает, что получила солнечный удар, так как погода была жаркой.