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ВИДЕО ⟩ Пила вино и блевала: известный финский политик опозорилась на рок-фестивале

Limon.ee
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Анника Саарикко
Анника Саарикко Фото: Zheng Huansong

Финское издание Seiska опубликовало видеозапись того, как Анника Саарикко, бывший министр финансов Финляндии и председатель партии Финляндский центр, пьет вино и блюет на фестивале Ruisrock.

На видеозаписи, опубликованной в интернете издание Seiska, видно, как 39-летнюю Саарикко, находящуюся в сильном алкогольном опьянении, ведут по территории фестиваля. 

Позже Саарикко рассказала, что пила вино и ей стало плохо. В конце концов ей стало настолько нехорошо, что ее стошнило. Сама она считает, что получила солнечный удар, так как погода была жаркой.

По словам Саарикко, она была на фестивале с мужем и друзьями.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!

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