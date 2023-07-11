Популярный лоукостер отменил 1700 авиарейсов этим летом: срочно проверьте, летите ли вы!

Easyjet отменит 1700 рейсов в летние каникулы

В связи с забастовками, нехваткой персонала и закрытием воздушного пространства британская бюджетная авиакомпания Easyjet отменяет около 1700 рейсов во время летних каникул. «Большинство из них – это рейсы в или из аэропорта Гатвик к югу от Лондона», – объявила авиакомпания в понедельник. 95 процентов пострадавших пассажиров уже перебронированы на альтернативные рейсы. Около 90 тысяч рейсов по-прежнему будут выполняться в период с июля по сентябрь, и отмена рейсов примерно эквивалентна одному дню стыковок.

Easyjet подчеркнула, что этим летом вся отрасль столкнулась с «непростыми условиями», поскольку небо над Европой стало более плотным из-за закрытия воздушного пространства Украины в результате агрессивной войны России. Запланированные забастовки в организации по управлению воздушным движением Eurocontrol также могут иметь последствия. Компания заявила, что в связи с этим она «внесла некоторые превентивные коррективы в свою программу», которые затронули «небольшое количество рейсов в Гатвике».