ДОГАДАЛИСЬ, СКОЛЬКО? ⟩ Лисички – дорогие вещички: цена на эти грибы на Центральном рынке изумляет

Наши лисички стоят 50 евро за килограмм. Нашла я их лишь в одном месте. И, как вы видите, поддон наполовину пуст, то есть покупатели на этот дорогостоящий товар нашлись. «Я не отвечаю за цену, - уверяет продавщица лисичек. - Мне привозят и говорят, сколько что должно стоить. Сегодня с утра уже немного купили». Она добавила, что вскоре должны привезти польские грибы по приемлемой цене, и сетомааские сразу подешевеют.

Фото: личный архив

На мой вопрос, распродадутся ли лисички до закрытия рынка, продавец пожала плечами. Если нет, то их внешний вид, конечно, пострадает. Куда сбывают непроданные грибы? «Тот, кто привозит их утром, тот и забирает вечером. А куда девает, этого я не знаю. Может, в рестораны продает, может, родственникам, лисички с жареной картошкой любят все», - предполагает продавец.