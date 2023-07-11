ДОГАДАЛИСЬ, СКОЛЬКО? ⟩ Лисички – дорогие вещички: цена на эти грибы на Центральном рынке изумляет

Лисички - самые популярные грибы в мире. И Эстония не исключение. В июле фейсбуковские группы, посвященные кулинарии, гастрономии и чревоугодию заполнены рецептами и снимками блюд с лисичками. Первые лисички уже появились на Центральном рынке Таллинна, но цена на эти грибочки жизнерадостного желтого цвета повергла в ужас многих и посетителей, и пользователей соцсетей, которые активно обсуждают эту астрономическую стоимость.
Наши лисички стоят 50 евро за килограмм. Нашла я их лишь в одном месте. И, как вы видите, поддон наполовину пуст, то есть покупатели на этот дорогостоящий товар нашлись. «Я не отвечаю за цену, - уверяет продавщица лисичек. - Мне привозят и говорят, сколько что должно стоить. Сегодня с утра уже немного купили». Она добавила, что вскоре должны привезти польские грибы по приемлемой цене, и сетомааские сразу подешевеют.
На мой вопрос, распродадутся ли лисички до закрытия рынка, продавец пожала плечами. Если нет, то их внешний вид, конечно, пострадает. Куда сбывают непроданные грибы? «Тот, кто привозит их утром, тот и забирает вечером. А куда девает, этого я не знаю. Может, в рестораны продает, может, родственникам, лисички с жареной картошкой любят все», - предполагает продавец.
Как пишут пользователи соцсетей, если есть деньги - покупай, если нет - проходи мимо. Понятно, что цена в 50 евро держится потому, что находятся фанаты лисичек, которым не жалко открыть кошелек и выложить кругленькую сумму за гастрономический оргазм. В августе цена на лисички, естественно, упадет. 8 августа прошлого года, например, 8 августа цена на эти грибы на Центральном рынке составляла 6 евро за килограмм. Подождем или сами соберем в эстонских лесах!