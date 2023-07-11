Гость вечеринки «Наша Вечiрка», прошедшей 8 июля в таллиннском ночном клубе CatHouse Concert Hall, ищет блондинку. Об этом он написал в Фейсбук-сообществе «Українцi в Естонїї», надеясь на помощь. Но теперь появились фотографии с этого традиционного для Таллинна мероприятия, быть может, он увидит ее не фотографиях и вспомнит.
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинская дискотека «Наша Вечiрка» в Таллинне завершилась особенно драматично: «Блондинка, отзовись, это судьба!»
«Добрый день, участники группы! Вчера на украинской вечеринке в клубе CatHouse в 5:00 на выходе из клуба познакомился с девушкой блондинкой, она была с подругой брюнеткой (это как ориентир). Отзовись, это судьба. Юмор приветствуется», - написал аноним.
Тем временем, развлекательное мероприятие для украинцев стало уже практически ежемесячным. В этот раз вечеринка прошла с небывалым аншлагом. Лились песни, пились вина, стучали бокалы. «Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так» - коротко о том, что творилось в ночном клубе CatHouse в ночь с 8 на 9 июля 2023 года.
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