БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинская дискотека «Наша Вечiрка» в Таллинне завершилась особенно драматично: «Блондинка, отзовись, это судьба!»

Гость вечеринки «Наша Вечiрка», прошедшей 8 июля в таллиннском ночном клубе CatHouse Concert Hall, ищет блондинку. Об этом он написал в Фейсбук-сообществе «Українцi в Естонїї», надеясь на помощь. Но теперь появились фотографии с этого традиционного для Таллинна мероприятия, быть может, он увидит ее не фотографиях и вспомнит.