ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Даже не ковыляют!»: Porsche и Range Rover беззастенчиво занимают парковочные места для инвалидов

«Наглая привычка доставщиков еды парковаться на местах, предназначенных для инвалидов, должна быть прекращена», - написала старейшина управы района Кесклинн Моника Хауканым в статье-мнение Postimees, привлекая внимание к массовому злоупотреблению парковочными местами для инвалидов, пишет Elu24.
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Хауканым отметила, что сейчас в обществе активно обсуждается вопрос о парковке автомобилей: обосновано ли игнорирование правил парковки при исполнении служебных обязанностей, и если да, то в какой степени. Она также подчеркнула, что проблема нецелевого использования парковочных мест для людей с ограниченными возможностями осталась на втором плане.