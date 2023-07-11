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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Даже не ковыляют!»: Porsche и Range Rover беззастенчиво занимают парковочные места для инвалидов

Анналийза Кёсс Таави Сепп
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Парковка автомобилей возле Pirita Selver на местах, предназначенных для инвалидов.
Парковка автомобилей возле Pirita Selver на местах, предназначенных для инвалидов. Фото: Taavi Sepp

«Наглая привычка доставщиков еды парковаться на местах, предназначенных для инвалидов, должна быть прекращена», - написала старейшина управы района Кесклинн Моника Хауканым в статье-мнение Postimees, привлекая внимание к массовому злоупотреблению парковочными местами для инвалидов, пишет Elu24.

Хауканым отметила, что сейчас в обществе активно обсуждается вопрос о парковке автомобилей: обосновано ли игнорирование правил парковки при исполнении служебных обязанностей, и если да, то в какой степени. Она также подчеркнула, что проблема нецелевого использования парковочных мест для людей с ограниченными возможностями осталась на втором плане.

«Эта отвратительная привычка стала очень распространенной, особенно в условиях бурного роста популярности курьерских служб. Ведь парковочные места для инвалидов располагаются рядом со входом в торговые центры, что очень удобно для доставщиков еды», - пишет старейшина управы района Кесклинн, добавляя, что оправдание «я быстро» не работает, и такое поведение должно прекратиться.

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