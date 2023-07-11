ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Даже не ковыляют!»: Porsche и Range Rover беззастенчиво занимают парковочные места для инвалидов

Хауканым отметила, что сейчас в обществе активно обсуждается вопрос о парковке автомобилей: обосновано ли игнорирование правил парковки при исполнении служебных обязанностей, и если да, то в какой степени. Она также подчеркнула, что проблема нецелевого использования парковочных мест для людей с ограниченными возможностями осталась на втором плане.