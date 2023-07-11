Ведущая прогноза погоды на эстонском телеканале рассказала о самой страшной съемке: больше я туда ни ногой!

«Отсюда открывается прекрасный вид», - говорит Беатрис, ведущая прогноза погода в программе Reporter, телезрителям Kanal 2 с вершины Таллиннской телебашни. Телезрители и не подозревали, что для Беатрис, которая всегда с милой улыбкой рассказывает о прогнозе погоды, это был один из худших дней в жизни.

«Сегодня мы говорили о погоде с вершины телебашни, и это был самый страшный опыт в моей жизни, - написала Беатрис в социальных сетях в тот вечер, - но ничего не поделаешь, надо работать».

Через несколько дней после этого поста Беатрис призналась Elu24, что ей нечасто доводилось бывать на телебашне: «Поскольку я страшно боюсь высоты, я всегда избегала подобных мест и аттракционов».

После окончания записи прогноза погоды Беатрис уже чувствовала себя легче: «На самом деле, как только я оказалась там, я чувствовала себя хорошо и сказала оператору, что это была большая победа с моей стороны. Но больше я туда ни ногой!».

Однако Беатрис не исключает, что может снова оказаться в подобной ситуации. «Хотя, как говорится, никогда не говори никогда, но уж точно не добровольно, - добавляет она со смехом. - Это было настолько экстремально: я должна сохранять спокойствие и в то же время бодро читать прогноз погоды, - это то, чего я никогда раньше не делала».