Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

Семейная чета российских артистов, певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин, покинули Россию в начале полномасштабной войны в Украине, и переехали в Израиль. Они выразили и продолжают поддерживать антивоенную позицию.
Бывшие сотрудники Примадонны раскрыли планы семьи покинуть Израиль в ближайшее время. Это решение артисты старались хранить в секрете как можно дольше, чтобы обезопасить себя от нежелательных встреч с назойвливыми папарацци.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми переберутся на лето в Юрмалу, где уже арендовали дом - летний климат Израиля Примадонна переносит с трудом из-за проблем с сердцем.
Переезд должен состояться со дня на день - Лиза и Гарри Галкины отправились на каникулы, а комик якобы даже сделает паузу в своем плотном концертном графике чтобы провести время с семьей. Вероятно, именно с переездом и связано молчание, которое пара артистов поддерживает в последнее время.