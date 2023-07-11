Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

Семейная чета российских артистов, певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин, покинули Россию в начале полномасштабной войны в Украине, и переехали в Израиль. Они выразили и продолжают поддерживать антивоенную позицию.

Бывшие сотрудники Примадонны раскрыли планы семьи покинуть Израиль в ближайшее время. Это решение артисты старались хранить в секрете как можно дольше, чтобы обезопасить себя от нежелательных встреч с назойвливыми папарацци.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми переберутся на лето в Юрмалу, где уже арендовали дом - летний климат Израиля Примадонна переносит с трудом из-за проблем с сердцем.